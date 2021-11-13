وزير الداخلية ينعى قائدا في حرس الحدود

2021/11/13 | 15:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نعى وزير الداخلية عثمان الغانمي، قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود الذي توفي بحادث سير.وذكر بيان لمكتب الغانمي، انه ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له العميد الركن ( جاسب كاظم عطية) قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود، إثر حادث سير ضمن محافظة واسط.وتابع، ان هذا الضابط كان من القادة الذين عُرفوا بمهنيتهم وانضباطهم العالي في أداء الواجب والالتزام به./انتهى8

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