الشرطة النهرية تنتشل جثة امرأة من بحيرة الرزازة في كربلاء (صور)

2021/11/13 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الشرطة النهرية، اليوم

السبت، انتشال جثة امرأة في منطقة

الرزازة بمحافظة كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "مفارز قسم الشرطة

النهرية تمكنت من أنتشال جثة مواطنة بعد

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