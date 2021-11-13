ثماني مؤشرات تدلّ على أنّ الشخير بات يشكّل خطرًا على حياتك... ما هي؟

2021/11/13 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن أصبنا بالرشح أو الحساسية تنسد مجاري الأنف، وإن احتسينا بعض أنواع المشروبات قبل وقت النوم، تسترتخي عضلات اللسان والحنك والحنجرة تلقائيًا.وعليه، نُجبر في لا وعينا على دفع الهواء عبر تلك الأنسجة الرخوة، فيتسبّب باهتزازات ينتج عنها الشخير.

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