2021/11/13 | 16:05 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن مشروع السلة الغذائية.. التجارة تعلن تصاعد وتيرة تجهيز مادة الطحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/13 | 16:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضمن مشروع السلة الغذائية.. التجارة تعلن تصاعد وتيرة تجهيز مادة الطحين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضمن مشروع السلة الغذائية.. التجارة تعلن تصاعد وتيرة تجهيز مادة الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).