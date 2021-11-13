الكمارك: ضبط دراجات نارية مستعملة في ميناء أم قصر الشمالي

2021/11/13 | 16:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الكمارك، اليوم السبت، عن ضبط مركز كمرك أم قصر الشمالي دراجات نارية مستعملة لمخالفتها ضوابط الاستيراد.وذكرت هيئة الكمارك في بيان، أن ” كادر مركز كمرك أم قصر الشمالي ضبط دراجات نارية مستعملة لمخالفتها شروط وضوابط الاستيراد”.وأضاف أن “عملية الضبط تمت بناءً على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني”.

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