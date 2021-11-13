الصحة تسجل 591 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/11/13 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 591 اصابة بـ وباء كورونا و 1375 حالة شفاء اضافة الى وفاة 12 شخصا خلال 27 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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