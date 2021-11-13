2021/11/13 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، اليوم السبت، مركزا لعلاج امراض القلب والشرايين في مستشفى الهلال الاحمر العراقي، وسط العاصمة.وقال العطا خلال حفل الافتتاح حسب بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في بغداد..



افتتاح مركز لعلاج أمراض القلب والشرايين المركز الخبري الوطني.

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