2021/11/13 | 16:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: deklPkKHJPw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء يعلن انخفاض الدين الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار و ملفات اخرى في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء يعلن انخفاض الدين الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار و ملفات اخرى في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).