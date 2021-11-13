وزارة التجارة تحسم جدل ارتفاع أسعار مادة الطحين في السوق العراقية

2021/11/13 | 16:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة التجارة، عن تصاعد وتيرة تجهيز الطحين ضمن مشروع السلة الغذائية التي تجهزها على المواطنين في عموم محافظات العراق .

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الثاني 2021)، أن "وزارة التجارة وزعت أكثر من 4 ملايين كيس من مادة الطحين ضمن مخصص الحصة التاسعة".

وأوضحت، أن "الاسواق المحلية ومن خلال فرق الرصد الميدانية لدائرة الرقابة التجارية وشركة تصنيع الحبوب شهدت انخفاضا ملحوظا بأسعار الطحين المحلي"، مؤكدة أن "الحديث عن ارتفاع أسعار الطحين، يأتي بسبب الطحين المستورد لصالح التجار والقطاع الخاص ضمن الية انتاج مادة الصمون والخبز في الافران الاهلية".

وأشارت إلى، أن "ملاكات الشركة العامة لتصنيع الحبوب مستمرة في إنتاج الطحين ضمن 300 مطحنة اهلية وحكومية تمارس عملها بانتظام ودون انقطاع".

وأضافت، أن "مايتم الحديث عنه بارتفاع أسعار الطحين هو ليس المقصود به الطحين الموزع ضمن السلة الغذائية، حيث ان هناك التزاماً من قبل الوزارة لتوزيع الطحين على جميع المواطنين".

وتابعت، أنها "مستمرة ومن خلال لجان رقابية حالة السوق المحلية ومراقبة أسعار الطحين وتضع استنتاجات واجابات من خلال ضخ كميات كبيرة من مادة الطحين الى المواطنين ضمن استحقاقاتهم ضمن البطاقة التموينية".

ولفتت إلى، أن "الوزارة تقوم بتجهيز 450 ألف طن من مادة الحنطة المحلية إلى المطاحن الأهلية والحكومية شهريا لإنتاج الطحين".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "الابلاغ عن المخالفات وحالات الفساد التي تجري بعدم تسليم مستحقاتهم من مادة الطحين من الوكلاء في جميع مناطق البلاد"، مؤكدة أن "فرقها الرقابية تتابع اليات التجهيز والتوزيع في جميع المطاحن الأهلية والحكومية".

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