التجارة تعلن تصاعد وتيرة تجهيز الطحين ضمن السلة الغذائية

2021/11/13 | 16:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، تصاعد وتيرة تجهيز الطحين ضمن مشروع السلة الغذائية التي تجهزها على المواطنين في عموم محافظات العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “وزعت أكثر من (٤) ملايين كيس من مادة الطحين ضمن مخصص الحصة التاسعة”، موضحة ان “الأسواق المحلية ومن خلال فرق الرصد …

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