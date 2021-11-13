2021/11/13 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني في واقعة أثارت القلق بإحدى البلدات الإيطالية، استخدمت معلمة أفلام الرعب كوسيلة لمعقابة طلابها.وتجبر المعلمة تلاميذها على مشاهدة أفلام الرعب كعقاب، هذا ما حدث للقصّر الذين تقل أعمارهم عن 14 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معلمة ايطالية تستخدم افلام الرعب وسيلة لمعاقبة طلابها المركز الخبري الوطني.

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