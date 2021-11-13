الإعلام الأمني ينعى ضابطًا رفيعًا في حرس الحدود

2021/11/13 | 16:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أثر حادث سير (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نعت خلية الإعلام الأمني، السبت، العميد الركن جاسب كاظم عطية السراي، قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود، الذي توفي إثر حادث سير.

وقالت الخلية في بيان، تلقىى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "ببالغ الحزن والأسى، تنعى قيادة العمليات المشتركة المغفور له (العميد الركن جاسب كاظم عطية السراي) قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود، الذي وافته المنية أثر حادث سير".

وأضافت أنه "في الوقت الذي نعزي فيه وزارة الداخلية بشكل عام وقيادة قوات شرطة حرس الحدود بشكل خاص بوفاة هذاالضابط المهني الذي عرف بحبه لوطنه والدفاع عنه، نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذويه ومحبيه، نسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته".

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