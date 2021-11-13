التجارة تصدر بيانا بشأن سعر الطحين المحلي والمستورد

2021/11/13 | 16:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، السبت، انخفاض اسعار الطحين المحلي بعد تصاعد وتيرة تجهيز المادة ضمن مشروع السلة الغذائية، مشيرة إلى ان الحديث عن ارتفاع اسعار الطحين، يأتي بسبب الطحين المستورد لصالح التجار والقطاع الخاص.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان اليوم، (13 تشرين الثاني 2021)، ان "التجارة تعلن عن تصاعد وتيرة تجهيز الطحين ضمن مشروع السلة الغذائية التي تجهزها على المواطنين في عموم محافظات العراق" .

وأضافت انها "وزعت اكثر من (4) ملايين كيس من مادة الطحين ضمن مخصص الحصة التاسعة".

وأوضحت، ان "الاسواق المحلية ومن خلال فرق الرصد الميدانية لدائرة الرقابة التجارية وشركة تصنيع الحبوب شهدت انخفاضا ملحوظا باسعار الطحين المحلي"، مؤكدة في الوقت نفسه بان "الحديث عن ارتفاع اسعار الطحين، يأتي بسبب الطحين المستورد لصالح التجار والقطاع الخاص ضمن الية انتاج مادة الصمون والخبز في الافران الاهلية".

واشارت الى ان "ملاكات الشركة العامة لتصنيع الحبوب مستمرة في انتاج الطحين ضمن 300 مطحنة اهلية وحكومية تمارس عملها بانتظام ودون انقطاع".

وشددت الوزارة في بيانها على ان "مايتم الحديث عنه بارتفاع اسعار الطحين هو ليس المقصود به الطحين الموزع ضمن السلة الغذائية، حيث ان هناك التزام من قبل الوزارة لتوزيع الطحين على جميع المواطنين".

وأكدت، انها "مستمرة ومن خلال لجان رقابية مراقبة حالة السوق المحلية ومراقبة اسعار الطحين وتضع استنتاجات واجابات من خلال ضخ كميات كبيرة من مادة الطحين الى المواطنين ضمن استحقاقاتهم ضمن البطاقة التموينية".

ولفتت الى، ان "الوزارة تقوم بتجهيز 450 الف طن من مادة الحنطة المحلية الى المطاحن الاهلية والحكومية شهريا لانتاج الطحين".

واهابت الوزارة المواطنين، بـ"الابلاغ عن المخالفات وحالات الفساد التي تجري بعدم تسليم مستحقاتهم من مادة الطحين من الوكلاء في جميع مناطق البلاد"، مؤكدة ان "فرقها الرقابية تتابع اليات التجهيز والتوزيع في جميع المطاحن الاهلية والحكومية"، وفقا لنص البيان.

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