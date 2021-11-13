2021/11/13 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسميا..إيران تعلن استئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق غدا الاحد

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