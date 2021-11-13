مصرع واصابة ثمانية أشخاص بحادث مروري في بابل

2021/11/13 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر امني، اليوم السبت، 3 اشخاص لقوا مصرعهم فيما اصيب 5 آخرين جراء حادث مروري على الطريق السريع قرب الشوملي في محافظة بابل.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن " حادثاً مرورياً على الطريق السريع قرب الشوملي في محافظة بابل أودى بحياة 3 أشخاص واصابة 5 آخرين، حيث اصطدمت سيارتهم بباص صغير لنقل الركاب ما تسبب بالحادث".

وأضاف أن "سيارات الإسعاف نقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثث الى الطب العدلي لغرض تسليمهم الى ذويهم".

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