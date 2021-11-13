2021/11/13 | 16:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وقع انفجار اليوم السبت في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابل.وقالت تقارير إعلامية محلية أن الانفجار وقع في منطقة دشت برتشي في الدائرة الأمنية الـ13 غرب كابل.ووفقا لوكالة "آماج نيوز" الأفغانية، وقع الحادث جراء انفجار قنبلة مغناطيسية تم زرعها في سيارة.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، غير أن وكالة "نوفوستي" الروسية نقلت عن شاهد تأكيده وجود جرحى جراء الهجوم.من جانبها، نقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مصدر أمني أفغاني قوله ان قتلى وجرحى سقطوا جراء الانفجار الذي استهدف حافلة ركاب غربي كابل./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار في كابل وأنباء عن سقوط ضحايا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار في كابل وأنباء عن سقوط ضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).