المثنى تقرر جعل دوام المدارس حضورياً 5 أيام في الأسبوع

2021/11/13 | 17:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع قررت محافظة المثنى، اليوم السبت، جعل دوام المدارس حضورياً 5 أيام في الأسبوع. ووفقا لوثيقة صادرة من المحافظ أحمد منفي حصلت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "نظرا للانخفاض بعدد الإصابات بفيروس كورونا ولأجل الانتظام بدوام المدارس واستنادا للصلاحيات الممنوحة الينا تقرر أن يكون دوام المدارس (الابتدائية، والمتوسطة والاعدادية)، حضوريا لمدة 5 أيام في الأسبوع باستثناء يوم السبت الذي يكون فيه التدريس الكترونيا".وأضاف: "توجيه إدارات المدارس كافة للالتزام التام بتعليمات وتوصيات خلية الازمة في ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات والتباعد الاجتماعي للكوادر التدريسية والطلية على حد سواء ". وأشار إلى أن "تلك التعليمات تطبق ابتداءً من تاريخ 14-11-2021".

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