2021/11/13 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وسائل إعلام أن انفجارا دوى اليوم السبت في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابل.

وأفادت تقارير إعلامية محلية أن الانفجار وقع في منطقة دشت برتشي في الدائرة الأمنية الـ13 غرب كابل.

ووفقا لوكالة “آماج نيوز” الأفغانية، وقع الحادث جراء انفجار قنبلة مغناطيسية تم زرعها في سيارة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، غير أن وكالة “نوفوستي” الروسية نقلت عن شاهد تأكيده وجود جرحى جراء الهجوم.

من جانبها، تحدثت قناة “الجزيرة” القطرية نقلا عن مصدر أمني أفغاني عن سقوط قتلى وجرحى جراء تفجير عبوة ناسفة استهدف حافلة ركاب غربي كابل.

التالي

منذ ساعة واحدة

بوتين يأمل في إجراء حوار بين ميركل ولوكاشينكو

منذ ساعتين

السفارة الأمريكية تراقب تظاهرات الخرطوم

منذ ساعتين

القضاء الأمريكي يوجه الاتهام رسمياً لبانون

منذ ساعتين

طالبان تحظر العمليات والمحاكم التعسفية

منذ 3 ساعات

وزير الخارجية الأردني: لا خطط لزيارة سوريا

منذ 3 ساعات

5 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب

منذ 4 ساعات

بكين تحذر واشنطن من دعم استقلال تايوان

منذ 4 ساعات

اليابان: أمريكا ملتزمة بالدفاع عن طوكيو

منذ 6 ساعات

الصحة العالمية تؤكد حتمية فرض قيود كورونا مجدداً

منذ 7 ساعات

توجيه تهمة “التجسس” لزوجين اسرائيليين في تركيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار في كابل وأنباء عن ضحايا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار في كابل وأنباء عن ضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).