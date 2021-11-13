2021/11/13 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الوطني الخبري قدم المحامي المصري سمير صبري، بلاغا ضد الفنان محمد رمضان، وذبك بعد أن أثار الأخير الجدل من جديد، بسبب مقطع فيديو جمعه بالنجمة الهندية أورفاشي راوتيلا.وقدم سمير صبري، بلاغا للنائب العام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب فيديو فاضح المركز الخبري الوطني.

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