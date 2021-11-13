التجارة تعلن انخفاض أسعار الطحين

2021/11/13 | 17:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة، تصاعد وتيرة تجهيز الطحين ضمن مشروع السلة الغذائية، التي تجهزها للمواطنين في عموم محافظات العراق، ما أدى إلى انخفاض أسعاره.

قالت التجارة إنها وزعت أكثر من 4 ملايين كيس من مادة الطحين ضمن المخصص للحصة التاسعة

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "وزارة التجارة وزعت أكثر من 4 ملايين كيس من مادة الطحين ضمن المخصص للحصة التاسعة وعلى أثره شهدت الأسواق المحلية ومن خلال فرق الرصد الميدانية لدائرة الرقابة التجارية وشركة تصنيع الحبوب انخفاضًا ملحوظًا بأسعار الطحين المحلي".

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وبيّنت أن "الحديث عن ارتفاع أسعار الطحين، يأتي بسبب الطحين المستورد لصالح التجار والقطاع الخاص ضمن آلية إنتاج مادة الصمون والخبز في الأفران الأهلية".

وأشارت إلى أن "ملاكات الشركة العامة لتصنيع الحبوب مستمرة في إنتاج الطحين عبر 300 مطحنة أهلية وحكومية تمارس عملها بانتظام ودون انقطاع".

وشددت على أن "ما يتم الحديث عنه من ارتفاع أسعار الطحين هو ليس المقصود به الطحين الموزع ضمن السلة الغذائية، حيث أن هناك التزامًا من قبل الوزارة لتوزيع الطحين على جميع المواطنين".

وأضافت، أنها "مستمرة ومن خلال لجان رقابية بمراقبة حالة السوق المحلية ومراقبة أسعار الطحين وتضع استنتاجات وإجابات من خلال ضخ كميات كبيرة من مادة الطحين إلى المواطنين ضمن استحقاقاتهم ضمن البطاقة التموينية".

ولفتت إلى أن "الوزارة تقوم بتجهيز 450 ألف طن من مادة الحنطة المحلية إلى المطاحن الأهلية والحكومية شهريًا لإنتاج الطحين".

وأهابت الوزارة بالمواطنين، بـ"الإبلاغ عن المخالفات وحالات الفساد التي تجري بعدم تسليم مستحقاتهم من مادة الطحين من الوكلاء في جميع مناطق البلاد"، مؤكدة أن "فرقها الرقابية تتابع آليات التجهيز والتوزيع في جميع المطاحن الأهلية والحكومية".

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