عقب التصعيد.. تحذير من صادقون: قادة الفصائل بخطر الاستهداف

2021/11/13 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت كتلة صادقون البرلمانية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم السبت، من تنفيذ الولايات المتحدة الامريكية، عمليات اغتيال ضد قادة في الفصائل العراقية.

وقال القيادي في الكتلة، محمد البلداوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "عملية استهداف منزل رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، تأتي من أجل غلط الاوراق وفتح الباب امام التدخلات الامريكية السافرة".

وأكد أن "واشنطن تهدف إلى تنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة في الفصائل العراقية بحجة تورطها بهذه العملية".

وبين البلداوي أن "حكومة مصطفى الكاظمي، مطالبة بالاسراع بكشف التقرير المهني بخصوص حادثة الاعتداء على منزل رئيس الوزراء، كما ان عدم الكشف هو ايضا يأتي ضمن مخطط خلط الاوراق واثارة الفتن، وربما أيضا يكون دافع لتحركات امريكية لاستهداف الفصائل العراقية وقياداتها".

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