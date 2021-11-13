2021/11/13 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم السبت، تصدير 13 الف طن من التمور لـ10 دول بينها اسيوية.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان " موسم تصدير التمور من خلال شركات وتجار الى الاسواق العالمية كان مميز للموسم الحالي".

وأضاف ان "كمية التمور المصدرة للموسم الحالي بلغت 13 الف طن النسبة الأكبر منها لنوعية الزهدي لكثرة الطلب عليه"، مشيرا الى ان "التمور يجري تصديرها حاليا لأسواق 10 دول بينها اسيوية واخرى عربية".

وأوضح التميمي ان "الكميات المصدرة للموسم الحالي من محافظة ديالى تعد الأعلى بعد 2003 واعطى عامل ايجابي في تعزيز قدرات بساتين ديالى على مواجهة مصاعب كبيرة خاصة وان انهيار الاسواق في السنوات الماضية تسبب في كساد كبير وخسائر مادية فادحة في اغلب المناطق".

واشار الى ان" مستوى تسويق التمور العراقية في ديالى وبقية المحافظات في تحسن مستمر وبدء ينافس بقية الدول خاصة وان المحافظة تمتلك اصناف نادرة جدا هناك اقبال كبير على شراءها في اسواق عربية واسلامية وحتى اسيوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لـ10 دول.. ديالى تصدر 13 الف طن من التمور للموسم الحالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لـ10 دول.. ديالى تصدر 13 الف طن من التمور للموسم الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).