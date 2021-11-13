2021/11/13 | 17:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / شرعت القوات الأمنية بالبصرة اليوم بعمليات ضمن المناطق المجاورة لمحافظة ميسان.وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان ان القوات الأمنية قامت بعمليات مماثلة في قضاء الزبير شملت إحياء الصحفيين و العسكري أسفرت عن القبض على عدد من المطلوبين للقضاء ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع .واشار الى ان القوات الأمنية القت القبض ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق العيارات النارية في إحدى مجالس العزاء ضمن مناطق أبو صخير في قضا الهارثة شمالي البصرة وتم إحالتهم للقضاء./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات امنية في البصرة تنفذ عمليات تفتيش للمناطق الحدودية مع المحافظات المجاورة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات امنية في البصرة تنفذ عمليات تفتيش للمناطق الحدودية مع المحافظات المجاورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).