زلزال يضرب محافظة بوشهر الإيرانية

2021/11/13 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، قضاء جم بمحافظة بوشهر جنوب إيران.وحددت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا تحت سطح الأرض، بحسب […]

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