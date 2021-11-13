ضبط أدوية بشرية ومواد غذائية منتهية الصلاحية في منفذ حدودي

2021/11/13 | 17:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (أدوية بشرية) مخبأة خلف أكياس كلينس.

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