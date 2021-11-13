2021/11/13 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال: فرصتنا قائمة بالتأهل لنهائيات كأس العالم ولدينا 5 مباريات قادمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
درجال: فرصتنا قائمة بالتأهل لنهائيات كأس العالم ولدينا 5 مباريات قادمة » وكالة الأنباء العراقية
رياضة
اليوم, 17:25
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال: فرصتنا قائمة بالتأهل لنهائيات كأس العالم ولدينا 5 مباريات قادمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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