2021/11/13 | 17:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ألقت السلطات التركية، اليوم السبت، القبض على إرهابي ينتمي لتنظيم داعش مدرج في “القائمة الحمراء” للمطلوبين بأنقرة.وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن “القبض على الإرهابي المطلوب تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص داعشي مدرج بـ”القائمة الحمراء” بقبضة الأمن التركي المركز الخبري الوطني.

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