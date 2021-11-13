إيران تعلن موعد ايفاد القوافل لزيارة العتبات المقدسة في العراق

2021/11/13 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران، علي رضا رشيديان، بان ايفاد القوافل لزيارة العتبات المقدسة في العراق يبدأ رسميا يوم غد الاحد.

وقال رشيديان لوسائل إعلام إيرانية، انه وفقا للبرنامج المعلن سيبدا اعتبارا من يوم غد الاحد ايفاد قوافل الزيارة الى العتبات المقدسة (في العراق) وبامكان الراغبين بهذه الزيارة مراجعة مكاتب الحج والزيارة المرخصة لتسجيل اسمائهم.

واشار الى ان تاشيرة الدخول الى العراق قد الغيت للرحلات الجوية فقط وان العراق لن يصدر اي تاشيرة للزيارة.

واضاف: لا امكانية للايفاد للعتبات المقدسة عن الطريق البري وينبغي ان يتوجه جميع الزوار جوا الا انه بناء على الاتفاق الحاصل بين الطرفين (إيران والعراق) فان الامكانية متوفرة لعودة الزوار برا.

واوضح بان كلفة الزيارة الى العتبات المقدسة لفترة اسبوع كما كانت عليه في الماضي تتراوح ما بين 8.5 مليون الى 9.2 مليون تومان وفيما لو اراد الزائر العودة برا فان الكلفة ستنخفض الى ما بين 5.6 مليون و 6 ملايين تومان.

وصرح رشيديان بانه على الزوار ان يخضعوا قبل 72 من الرحلة لاختبار PCR (فحص الاصابة او عدم الاصابة بفيروس كورونا) على ان تكون النتيجة سلبية وقال: انه على الزوار ايضا قبل العودة للبلاد الخضوع لاختبار PCR في العراق وكلفته 1.5 مليون تومان، لذا فاننا نسعى من اجل ان يتم الاختبار من قبل المركز الطبي لمنظمة الحج والزيارة بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر وفي هذه الحالة ستنخفض كلفة الاختبار الى نحو 250 الف تومان.

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