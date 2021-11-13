إيران تستأنف الزيارات الدينية للعراق يوم غد

2021/11/13 | 17:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإيرانية علي رضا رشيديان، بدء إيفاد القوافل لزيارة العتبات في العراق رسميا يوم غد الأحد.وقال رشيديان نقلته وكالة أنباء “فارس”، إنه “وفقا للبرنامج المعلن سيبدا اعتبارا من يوم غد الاحد ايفاد قوافل الزيارة الى العتبات المقدسة (في العراق) وبامكان الراغبين بهذه الزيارة مراجعة مكاتب الحج والزيارة […]

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