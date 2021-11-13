2021/11/13 | 17:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0VyIEb01IB8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرة حاشدة للخريجين في ذي قار للمطالبة بالتعيين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تظاهرة حاشدة للخريجين في ذي قار للمطالبة بالتعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).