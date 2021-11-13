مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تتوعد المتلاعبين بالأسعار لاسيما مادة الطحين

2021/11/13 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

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نفذت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوكالة الاستخبارات حملة تفتيش واسعة في بغداد لمراقبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومحاسبة المخالفين.

وتوعدت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بردع المتلاعبين في أسعار المواد الغذائية لا سيما مادة الطحين, محذرة من استغلال المواطنين في هذا الظرف الحرج من قبل أصحاب النفوس الضعيفة .

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