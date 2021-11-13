تعرّف إلى التكنولوجيا الجديدة التي يمكنها تزويد آلاف المنازل بالطاقة

2021/11/13 | 18:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل العديد من الشركات على تطوير تقنيات لتسخير الطاقة المتجددة غير المستغلة إلى حد كبير والتي يمكن أن توفرها محيطاتنا.

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