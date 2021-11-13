2021/11/13 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج اليوم الأول من العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج اليوم الأول من العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).