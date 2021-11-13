عاصمة الهند تقرر غلق مدارسها لأسبوع بسبب تلوث الهواء

2021/11/13 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقرر وزير العاصمة الهندية نيودلهي، أرفيند كيجريوال، اليوم السبت، إغلاق مدارس العاصمة لمدة أسبوع بسبب تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في الأيام الأخيرة.وقال كيجريوال، للصحافيين: "اعتبارا من الاثنين ستغلق المدارس حتى لا يضطر الأطفال لتنشق هواء ملوث".وأظهرت البيانات الحكومية، أن مستويات التلوث في المدينة الضخمة بلغت 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء.

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