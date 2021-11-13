وزير النفط يكشف عن وجود رقع استكشافية في الصحراء الغربية

2021/11/13 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، عن تعاون مع شركات أمريكية لاستكشاف حقول النفط في الناصرية، فيما أشار إلى وجود 4 رقع تحت العمل الاستكشافي في الأنبار.وقال عبد الجبار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “نتائج الاستكشاف لحقل اريدو جيدة”، مبينا أن “شركة لوك اويل طلبت تمديد الفترة للحصول على احتياطات اكبر”.وأضاف، أن “الوزارة لديها تعاون مع شركة أمريكية على مجموعة رقع في مقاطعة الناصرية”، موضحا أن “المؤشرات تتوقع وجود كميات كبيرة من النفط في المقاطعة”.وأشار إلى أن “الوزارة لديها أيضا عمل من قبل شركة الاستكشافات النفطية في مقاطعات الصحراء الغربية غربي الانبار، فضلا عن وجود 4 رقع تحت العمل الاستكشافي”.وتابع الوزير أن “هناك نقاشا مع شركات عالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج في الصحراء الغربية”، موضحا أن “نشاط العمل الاستكشافي لوزارة النفط وشركة النفط الوطنية كبير”.وأكد أن “الوزارة لديها شركاء في مجال الاستكشاف ونطمح الى زيادات جيدة للمخزونات المؤكدة للنفط والغاز الطبيعي”.

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