2021/11/13 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات حكومية لانشاء محطات كهربائية بالطاقة الشمسية في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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