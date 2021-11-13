2021/11/13 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m8i-Y62sCZA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة خطيرة من مواطن الى أحمد أبو رغيف بشأن الضباط المرتشين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة خطيرة من مواطن الى أحمد أبو رغيف بشأن الضباط المرتشين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).