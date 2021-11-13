2021/11/13 | 18:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cJFsR_YW9rk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. 31 نادياً متمثلاً بـ 250 لاعباً ولاعبةً يشاركون في منافسات بطولة كوردستان للتايكوندو) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. 31 نادياً متمثلاً بـ 250 لاعباً ولاعبةً يشاركون في منافسات بطولة كوردستان للتايكوندو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).