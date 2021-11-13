المحتجون يطالبون بإلغاء قرار ارتفاع أجور الميزان التجاري ويهددون بالتصعيد

2021/11/13 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

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نظم مدراء الشركات العاملة في ميناء أبو فلوس جنوب البصرة وقفة احتجاجية أمام مدخل الميناء للمطالبة بإلغاء قرار ارتفاع أجور الميزان التجاري .

وأكد محتجون لقناة التغيير أن أجور الميزان وصلت إلى عشرة آلاف للطن الواحد, وإذا لم يتم إلغاء القرار في الجنوب سيقومون بإيقاف العمل وتغيير مسار حمل البضاعة عن طريق منافذ كردستان.

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