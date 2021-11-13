مستشار جورج بوش ، من الكنيسةِ الى الأيدز .. - هاتف بشبوش

2021/11/13 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش فيلومينا ، فتاة من الواقع الكاثوليكي الآيرلندي المحافظ في تقاليده ، في عام 1951 وهي في الخامسة عشر تحب فتىً ليس على طريقة نظرةٍ ثم إعجابٍ ثم لقاء وإنما من شدة جاذبيته كان حبها له على طريقةِ نظرةٍ ثم مضاجعة حسب ماترويها هي حينما بلغت السبعين من عمرها فتقول : كانت مضاجعة طارت بها الى السماء السابعة من السعادة .



مضاجعة هي الأولى والأخيرة وبعدها يختفي هذا الفتى تحت ظروف ملتبسة ، فتحبل فيلومينا ، ويتبر ......





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