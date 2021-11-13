تأثيرات خصخصة قطاع الصّحّة على سلامة وحياة المواطن - الطاهر المعز

2021/11/13 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز اليوم العالمي لمرض السُّكَّرِيأصبح يوم الرابع عشر من شهر تشرين الأول/نوفمبر من كل عام، يومًا عالميا لمرض السّكَّرِي، في ذكرى نجاح الباحثَيْن "فريدريك بانتينغ" (كندا- 1891 - 1941) و "تشارلز بيست" (الولايات المتحدة - 1899 - 1978)، سنة 1921، لأول مرة، في تنقية الأنسولين، وهو ابتكار مكّن "فريدريك بانتينغ" من الحصول على جائزة نوبل، سنة 2023، عندما اتّضح أن لهذا الإكتشاف دور حاسم في فهم ومعالجة ......





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