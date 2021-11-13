عراقي يدخل موسوعة غينيس لإنباته 5 أصناف فواكه بشجرة واحدة

2021/11/13 | 18:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجرته هي تجسيد لفكرة العيش معا رغم الاختلاف.

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