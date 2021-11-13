الحشد يعلن انهاء اليوم الأول من العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين

2021/11/13 | 18:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أنهت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي وقوات الجيش، اليوم الأول من العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين، اليوم السبت، بتدمير 5 مضافات لفلول “داعش” الإرهابي كان يستخدمها عناصر التنظيم في شن هجمات على المدنيين والقوات الأمنية، فضلا عن تفكيك 3 عبوات ناسفة.وذكر اعلام الحشد في بيان انه “انطلقت العملية، صباح اليوم السبت، […]

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