الحشد الشعبي يدمر 5 أوكار لداعش بسلسلة جبال حمرين

2021/11/13 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، تدمير 5 أوكار لعصابات داعش الإرهابية في اليوم الأول من عملياته الأمنية في جبال حمرين بمحافظة ديالى.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي وقوات الجيش أنهت، اليوم الأول من العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين بتدمير 5 مضافات لفلول عصابات "داعش" الإرهابية كانت يستخدمها عناصرها في شن هجمات على المدنيين والقوات الأمنية، فضلا عن تفكيك 3 عبوات ناسفة".وأضاف البيان، أن "العملية، انطلقت صباح اليوم، من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسلة جبال حمرين بديالى لملاحقة فلول داعش، حيث انقسمت الى المحاور الشمالية والشرقية، أربعة منها أسندت مسؤوليتها الى قوات الجيش، والأربعة الأخرى الجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول و110 والرابع و23 ولواء نداء ديالى، فضلا عن المديريات الساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات". وأشار إلى أن "العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا "داعش" التي نفذت جرائم بحق المدنيين كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة".

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