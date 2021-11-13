2021/11/13 | 18:40 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهند .. مقتل خمسة جنود ومدنيين اثنين في كمين نصبه من يشتبه بأنهم "متمردون" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/13 | 18:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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