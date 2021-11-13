مقتدى الصدر ’يغرد’ بشأن تطبيق لـ’والده’ محمد الصدر على أجهزة آبل

2021/11/13 | 18:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عن إطلاق تطبيق خاص بوالدة المرجع الديني الراحل محمد الصدر.

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وكتب الصدر في تغريدة على تويتر تابعها "ناس" (13 تشرين الثاني 2021)، "نودّ إعلام المؤمنين أعزّهم الله بعزّه، أنه تمّ بعون اللّه وفضله تنزيل تطبيق خاص بسماحة السيد الوالد (قدّس) على أجهزة (الآبل) أو (الأيفون) تحت عنوان: باللغة العربية: (السيد الصدر) أو باللغة الإنكليزية: Seyid AL-Sadr".

https://t.co/Ngb4ZCJlUq pic.twitter.com/wBzXYICKh3

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) November 13, 2021

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