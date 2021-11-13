2021/11/13 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شغل الظهور الأول للفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي بعد غياب طويل، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.ونشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر موقع الفيديوهات والصور “أنستقرام”، صورا لحفل عقد قران ابن شقيقها، والذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المصرية هدى رمزي..



أول صور لنجمة “حنفي الأبهة” بعد غياب 28 عاما المركز الخبري الوطني.

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