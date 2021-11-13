2021/11/13 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن قسم مكافحة الإجرام في كربلاء، اليوم السبت، القبض على 8 متهمين في المحافظة .وذكرت المكافحة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان ” قسم مكافحة الإجرام في محافظة كربلاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 8 أشخاص مطلوبين للقضاء في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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