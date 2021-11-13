2021/11/13 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن قسم مكافحة الإجرام في كربلاء، اليوم السبت، القبض على 8 متهمين في المحافظة .
وذكرت المكافحة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان ” قسم مكافحة الإجرام في محافظة كربلاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 8 أشخاص مطلوبين للقضاء في كربلاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت المكافحة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان ” قسم مكافحة الإجرام في محافظة كربلاء […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 8 أشخاص مطلوبين للقضاء في كربلاء المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 8 أشخاص مطلوبين للقضاء في كربلاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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