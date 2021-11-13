انفجار حافلة في حي تقطنه أقلية الهزارة بكابل

2021/11/13 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت قنبلة في حافلة صغيرة، السبت، في شارع تجاري مزدحم بأحد أحياء كابل، والذي يقطنه بشكل رئيسي أفراد من أقلية الهزارة الأفغانية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد في الأقل وإصابة خمسة آخرين بجروح، حسبما قال عمال الطوارئ وسائق الحافلة.

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