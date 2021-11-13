انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا في العراق

2021/11/13 | 18:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت،

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، إن "كوادرها سجلت 591 حالة إصابة

جديدة، مقابل تماثل 1375 حالة للشفاء، و 12

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